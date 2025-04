Vicente Hernández, Míster España 2017, mata a su padre a puñaladas

el comercio Viernes, 3 de julio 2020, 10:20 | Actualizado 11:40h. Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid decretó el pasado martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Vicente Hernández Rodríguez, el joven de 25 años que el pasado 21 de junio mató a su padre a puñaladas en el distrito madrileño de Chamberí, informaron a fuentes jurídicas.

El joven, que fue nombrado Mister España Pacific World en 2017, ya cumple prisión provisional por presunto delito de homicidio. Fue detenido después de matar a su padre en el número 8 de la calle Gaztambide cuando en el transcurso de una riña familiar.

El arrestado se abalanzado sobre su progenitor, al que atacó varias veces con un cuchillo y acabó degollándole con varios cortes, uno de ellos muy profundo, en el cuello.

La pelea mortal fue presenciada por una vecina que vio todo por la ventana y fue la que alarmó a las autoridades llamando al 112. Tras acudir la policía al lugar de los hechos, el parricida sólo atinó a decir a los agentes del orden: «El demonio tiene poseído a mi padre. Me ha intentado atacar mi padre, no sé si lo he matado, pero me ha atacado porque lo tiene poseído el demonio».

A la zona se dirigieron agentes de Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112. Ya en el domicilio, según ha apuntado la jefa de guardia del 112 Josefina Guerrero en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, los sanitarios hallaron a un hombre de 58 años consciente tendido en el suelo y que tenía diversas heridas incisas por arma blanca en el cuello.