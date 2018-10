Una víctima asturiana de abusos acusa al Arzobispado de silenciar una denuncia Escribió y remitió una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, narrando lo sucedido y las secuelas que ella sufría como consecuencia EL COMERCIO Gijón Lunes, 29 octubre 2018, 06:13

Los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia adquieren a medida que pasa el tiempo más luz. Muchos han perdido el miedo a denunciar. 'El País' se hacía eco ayer de la denuncia de una víctima asturiana cuyo caso fue archivado y que, según ella misma explica al diario, el arzobispo de Oviedo,Jesús Sanz Montes, quiso silenciar. Quien lanza la acusación es una mujer de 36 años. Hace tres años decidió denunciar al cura que, según su testimonio, había abusado sexualmente de ella desde los seis hasta los 13 años en Villaviciosa.

Escribió y remitió una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, narrando lo sucedido y las secuelas que ella sufría como consecuencia. Hubo posteriormente una reunión con el arzobispo en la que este le dijo que no estaba en sus manos hacer nada. «Me dijo que era mi palabra contra la suya, que le habían apartado unos años antes de mi denuncia por otros asuntos y que estaba bajo vigilancia», afirma en el rotativo madrileño, que subraya que el arzobispo no la «invitó» a que lo denunciase ante la justicia, como dicta el protocolo contra los abusos de la Conferencia Episcopal Española. El Arzobispado de Oviedo confirma el encuentro con Sanz, pero niega que se silenciara. Aclara que se estudió su denuncia y se conoció de su archivo y desestimación por los tribunales. La mujer no tira la toalla y anuncia que su abogada trabaja para tratar de reabrir el caso.