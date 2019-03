«Me arrastraron y quitaron la ropa»: el relato de la niña violada en Castellón Policías vigilan ayer la Ciudad de la Justicia de Castellón mientras declaran los menores detenidos. / EFE La joven ha declarado ante la Policía el terrible violación grupal sufrida y por la que ocho personas, seis de ellas menores de edad, han sido detenidas ELCOMERCIO.ES Sábado, 30 marzo 2019, 21:42

«Me han arrastrado y me han quitado la ropa, eran muchos». La terrible declaración, recogida por el diario Las Provincias, es la de la menor de 14 años víctima de una violación grupal en Castellón por la que ocho personas, seis de ellas menores de edad, fueron detenidas este viernes. En su testimonio, según han relatado los policías que asistieron a la joven, la adolescente también enfatizó en varias ocasiones la oposición que opuso ante la panda de agresores. «Dije que no. Lo dije varias veces, pero no me dejaban. Estaba mareada y no pude hacer nada más», fue otra de las frases lanzadas por la adolescente

Este caso, que tiene consternada a la ciudad de Castellón, se trata de la sexto caso de violación grupal en la región. Los ocho acusados, de los que llama la atención su juventud, permanecían ayer en dependencias de la Ciudad de la Justicia de Castellón, los adultos en condición de arrestados y los adolescentes a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía. A última hora, el juez decretó el internamiento de tres menores en un centro durante un máximo de seis meses y la puesta en libertad de uno de los adultos. La investigación sigue y durante la misma ha trascendido además otro elemento que hace aún si cabe más dramático el caso de la víctima: la joven asegura haber sido víctima de otra agresión sexual, días antes, con la que también estarían relacionados los detenidos, pertenecientes al entorno de conocidos y amistades de la menor. Este extremo sigue siendo investigado por la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

Asimismo, la Policía investiga una segunda agresión sexual en Castellón a otra mujer, mayor de edad y que ha declarado ya ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón sin que por el momento haya ningún detenido por este suceso.

