La brutal paliza de una empleada de McDonald's a una clienta que la insultó La pelea comenzó cuando la clienta intentó ponerse refresco en una taza de agua gratis EL COMERCIO Domingo, 29 julio 2018, 21:25

Ocurrió en Estados Unidos. Una clienta recibió una brutal paliza después de insultar a una de las empleadas del restaurante McDonalds en el que se encontraba, e incluso le arrojó un batido a la cara.

En el video se ve cómo la empleada arroja de manera violenta a la cliente contra unas mesas y comienza a darle puñetazos sin que la consumidora se pudiera defender. No está claro cuál fue el motivo de la pelea, sin embargo se deduce que la clienta insultó a la trabajadora pues antes de que comience la pelea se escucha: «Respect my momma!», es decir «Respeta a mi mamá». La brutal paliza fue publicada en Facebook e Instagram por la residente de Nevada Marie Dayag, quien dijo que la pelea comenzó cuando la cliente trató de ponerse refresco en una taza de agua gratis. «La señora pidió una taza de agua y el supervisor cerró la máquina de refrescos porque no la dejaba tomar un refresco gratis», explicó la testigo.

Según informa el diario estadounidense New York Post, la agresora no ha perdido su puesto de trabajo y todavía tiene su plaza en el McDonald's.