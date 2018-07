Villalobos se topa con la huelga de taxis: «¿Y cómo coño llego yo a Torremolinos?» La diputada del PP se ha visto sorprendida en Málaga por los paros sorpresa que están llevando a cabo colectivos de profesionales en algunos puntos del país ELCOMERCIO.ES Sábado, 28 julio 2018, 13:53

Celia Villalobos, diputada del PP, se ha visto sorprendida este viernes por los paros sorpresa que están llevando a cabo algunos colectivos de taxistas en distintos puntos de España para pedir que se limiten las licencias VTC. Pese a que los mayores contratiempos por estas protestas se han registrado en Barcelona y Madrid, donde la Federación del Taxi ha anunciado este sábado que se sumaba a la huelga en solidaridad con sus compañeros catalanes, otras ciudades como Málaga también han secundado los paros.

Más información Los taxistas de Barcelona y Madrid se declaran en huelga indefinida contra los VTC

Y precisamente en Málaga era donde se encontraba diputada popular este viernes. Concretamente, en la estación central María Zambrano, donde quería coger un taxi para ir a Torremolinos. Allí, a las diez de la noche, se topó con los taxis parados. Uno de los profesionales le explicó lo que ocurría: «Señora, no hay taxi», a lo que la Villalobos respondió un espontáneo «¿y cómo coño llego yo a Torremolinos?». Incrédula con la situación, la exalcaldesa de Málaga añadió posteriormente, «¿por qué no me han avisado?», a lo que el taxista respondió «¿quién la iba a avisar señora?.

La secuencia ha sido difundida por la Cadena Ser y con este sentido del humor lo tuiteaba el periodista Jesús Sánchez: