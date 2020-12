Villaviciosa quiere alargar la suerte La administración de lotería registra largas colas para comprar lotería de El Niño tan solo 24 horas después de repartir 3 millones La Administración de Lotería tuvo colas durante todo el día de clientes dispuestos a comprar décimos para el sorteo de El Niño. / A. G.-O. ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 24 diciembre 2020, 09:30

Tan solo veinticuatro horas después del sorteo de Navidad, los vecinos de Villaviciosa seguían ayer sin asimilar la lluvia de dinero que ha recaído en el concejo. Tres millones de euros que se han repartido entre cientos de vecinos. Precisamente, ese es el comentario más oído en las calles del casco urbano. «Ha sido muy repartido. Cómo me alegro», comentaba una vecina mientras hacía cola en la Administración Número 1, situada en la calle Valle, Ballina y Fernández. Y es que con la resaca todavía de la celebración, fueron muchos los que ayer decidieron acercarse a comprar un décimo para el sorteo de El Niño. «Siempre compro aquí, pero no, esta vez no he tenido suerte, aunque me alegro que haya estado tan repartido. Hoy voy a coger un par de décimos para El Niño, a ver si vuelve a tocar», comentaba María Jesús Serrano.

El éxito fue tal que algunos clientes tuvieron que esperar incluso más de quince minutos para poder hacerse con su décimo. «Ha venido muchísima gente. No paramos en toda la mañana», explicó Belinda Marqués, propietaria de la administración. Aunque los clientes más esperados eran aquellos que acudían con una papeleta del 75981, premiado con 20.000 euros. «Me contó un chico que fueron a comprar unas flores a El Campo porque había muerto un vecino de aquí, de Villaviciosa. Vieron los décimos y quisieron comprar uno. Cuando vieron que tocó lo primero que pensaron era que 'era bueno hasta después de muerto'. Les dio suerte», relata Marqués.

Porque, junto a ella, fue la floristería El Campo la que más felicidad repartió el día anterior. Más de un millón de euros entre participaciones y décimos. «No he dormido nada. El teléfono está que arde y viene muchísima gente preguntando por la lotería para Reyes. Normalmente no tenemos, pero habrá que cogerla», adelantó Belén Arranz.

Mari Carmen García ha sido una de las premiadas en este sorteo. «Me enteré mientras hacía la compra. Siempre viene bien el dinero, pero este año mucho más. Aún no sabemos qué vamos a hacer con él, aunque siempre surge algo», afirmó.