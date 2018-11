El 'violinista' de Melendi, ¿machista? El cantante asturiano Melendi, durante el concierto solidario en favor de las afectadas por cáncer de mama 'Por ellas'. / EFE Navarra pone una canción del asturiano como ejemplo de las que promueven el sexismo MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 04:22

«Era tan dura / como la piedra de mi mechero. / Me asaltan dudas / de si te quiero. / Eres tan fría como el agua / que baja libre de la montaña. / Y no lo entiendo. / Fue tan efímero / el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón / y pido al cielo que sepa comprender / estos ataques de celos / que me entran si yo no te vuelvo a ver». Así comienza la letra de 'El violinista en tu tejado', del asturiano Melendi, una de las canciones que, según la clasificación utilizada por un programa educativo de la Comunidad de Navarra, «promueve el sexismo». Toda la polémica generada en las últimas horas parte de una actividad educativa de la Comunidad de Navarra dirigida a alumnado de Secundaria de 12 a 16 años que lleva por título 'No me cantes violencia', que tiene como objetivo analizar el sexismo y la violencia machista que transmiten algunas canciones. Para ello, se crean tres categorías, la mencionada de canciones que promueven el sexismo, que incluye también composiciones de Amaral, Bustamante, El canto del loco y Shakira, entre otros. La de temas que directamente «promueven la violencia de género», como sería el caso de algunos de Maluma, Daddy Yankee, Malú y Loquillo. Y, finalmente, la de canciones que denuncian la violencia de género, donde vuelve a aparecer otras de Amaral y Malú junto a las de artistas como Ana Belén y Bebe.

«La violencia de género en adolescentes se produce y reproduce a través de distintos elementos, especialmente de los medios de comunicación, las canciones, el grupo de iguales», se explica en la ficha de la actividad educativa, que propone trabajar las canciones «como parte de la socialización desigual de género, analizando el machismo e incluso la violencia que pueden reproducirse a través de las mismas». Al respecto se indica que «pensar que el reguetón es el tipo de música más sexista en estos momentos es un error ya que en los distintos estilos musicales existentes también aparece este machismo».

A continuación se pide que se analicen las letras y se reflexione sobre el mensaje que transmiten, a quién van dirigidas o la repercusión que pueden tener, así como que se piense si se es consciente de los mensajes que se escuchan en las mismas. La actividad concluye poniendo en común las reflexiones y proyectando un video musical no sexista.

El caso es que, como es normal, a los fans más acérrimos de los artistas cuyas canciones son tildadas de machistas en mayor o menor medida les ha faltado tiempo para protestar por todos los medios que tienen a su disposición, hasta el punto de acusar de censura al Gobierno de Navarra. Ni tanto ni tan poco. El Gobierno de Navarra se apresuró a explicar que es «rotundamente falso» que censure canciones por sus letras machistas, como se está apuntando en algunas redes sociales. Desde el departamento de Educación explicaron a Efe que el listado de canciones que utiliza Skolae para analizar el sexismo y la violencia de género en la música no ha sido elaborado por ellos, sino que ya ha sido usado por otras entidades como el Gobierno de Canarias (2013), el Ayuntamiento de Valencia (2013) o el Injuve (2003).

Es una polémica que vuelve periódicamente. No hay más que recordar la que se armó cuando la musicóloga gijonesa Laura Viñuela alertaba del contenido machista de algunas de las letras de Joaquín Sabina, Maluma y Leiva, entre otros, lo que le valió para llevarse insultos de 'feminazi' hacia arriba. Y aunque está claro que hay que combatir el machismo allí donde se presente, puede que algunas de las canciones señaladas no sean para tanto. O quizás sí.

