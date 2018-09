La viral y original disculpa de un vecino tras el jaleo nocturno que provocó en su bloque Twitter se ha volcado con la carta que un ciudadano sevillano colgó en su portal EL COMERCIO Gijón Viernes, 7 septiembre 2018, 22:57

Los problemas y molestias en las comunidades de vecinos no dejan de crear publicaciones en las redes sociales. Es el caso de este sevillano que, tras liar un buen jaleo nocturno por un problema con su cerradura en su vivienda, regaló a su bloque una carta que no tiene despedicio y ya se ha convertido en viral.

Además de pedir disculpas a sus vecinos, este hombre les propuso un 'ajuste de cuentas' muy original:

«Me quería disculpar por todo el ruido ocasionado esta pasada noche. Me vi obligado a llamar a un cerrajero y tuvo que usar un talador para que pudiera entrar en casa. Espero acepten mis disculpas, pero sé que a veces no es suficiente; así que abajo he dejado unos vales para usar »esta semana«. Coja uno si aún está molesto y llame a mi timbre bien tarde en la noche, páselo por debajo de la puerta y así sabré que otra cuenta está saldada. Pedir disculpas piso por piso me parecía molestar doblemente. P.D. No hagáis más vales por vuestra cuenta cuando se vayan acabando, jejeje. Sinceramente,».

Una amiga ha encontrado esto en su bloque está mañana :___) pic.twitter.com/yA5XurQ6Zq — Sori (@soysori) 4 de septiembre de 2018

Esta historia podría haber acabado aquí, pero a través de Twitter se localizó a su protagonista. Esta ha sido su respuesta ante el éxito de su carta: