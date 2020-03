Coronavirus | El peligro de las partículas que se expulsan por la boca Un técnico de ambulancias desinfecta el interior del vehículo tras el traslado de un paciente sospechoso de coronavirus. / JUAN CARLOS TUERO Poco a poco se van conociendo más casos de curaciones L. M. gijón. Miércoles, 18 marzo 2020, 04:06

El coronavirus COVID-19 mantiene en alerta al mundo y ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes, agravada por su expansión por 114 países. España es ya el cuarto con más contagios declarados. En Asturias, de momento, son 189 los casos positivos. Este es todo lo que se sabe hasta ahora del COVID-19, contra el que ya están siendo probados unos 30 medicamentos antivirales.

Un virus zoológico

El origen se localiza hace cuatro meses en China

El 17 de noviembre se detectaron los primeros casos en China de una neumonía hasta entonces desconocida. Se cree que el origen del virus podría estar en un animal, infectado por un murciélago o una civeta, del que pasó al ser humano. Qué animal fue ese transmisor intermediario y si el del COVID-19 fue un salto de evolución natural o inducida siguen siendo, hoy por hoy, una incógnita.

El salto a otros países

El primer caso en España, el 31 de enero en Canarias

El 7 de enero, investigadores chinos consiguen identificar el nuevo virus. Cuatro días más tarde se produce la primera muerte, un cliente del mercado de Wuhan. El 21 de enero, el coronavirus ya había llegado a Japón, Corea del Sur, Tailandia y Estados Unidos. El primer caso detectado en España se localiza en Canarias, el 31 de enero. Es un caso importado. Del primer contagiado autóctono, un vecino de Sevilla que no había viajado al extranjero, se tiene constancia el 26 de febrero. Sin embargo, la primera muerte se había producido ya días antes, el 13, en Valencia, aunque eso no se supo hasta el 4 de marzo.

Particularidades

Más infectiva, pero menos letal que una gripe

Parece que el coronavirus puede transmitirse con bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la tasa de contagio es de 1,4 a 2,5, aunque otras estimaciones hablan de un rango entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre dos y tres personas. Para controlar una epidemia, la tasa de contagio necesita disminuir por debajo de 1. Si se compara el COVID-19 con el virus de la gripe común (influenza) se aprecia que el primero es más infectivo, tiene una mayor capacidad de contagio. Sin embargo, es menos letal. Es decir, estadísticamente se producen más muertes por gripe que por coronavirus. Un dato referido a Asturias: en la actual campaña de la gripe se han contabilizado quince fallecimientos. Hasta el momento, por coronavirus ha habido una víctima mortal en el Principado, un hombre de 68 años.

Transmisión aérea

El peligro de las partículas que se expulsan por la boca

Los coronavirus, virus de transmisión aérea, se transmiten entre humanos a través de las gotas que expulsan los portadores cuando tosen, estornudan o hablan. Estas secreciones contienen partículas virales que pueden alcanzar a personas cercanas o depositarse en objetos y superficies próximas. Si alguien toca estas superficies y, luego, se lleva las manos a los ojos, nariz o boca, el patógeno encuentra una vía para entrar en el organismo. También se puede transmitir por el contacto humano, por eso se recomienda guardar una distancia mínima de un metro y no saludarse dándose un abrazo o un beso. Quien tosa o estornude debe hacerlo en el codo flexionado o en un pañuelo de papel desechable. E inmediatamente después, lavarse las manos.

Tos, fiebre y dificultad para respirar

Los síntomas, a partir del quinto día de la exposición

Los síntomas descritos del nuevo coronavirus son similares a los de la gripe común: fiebre y fatiga, tos seca y, en muchos casos, disnea (dificultad para respirar). También lo son la secreción y goteo nasal, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, así como, escalofríos y malestar general. Pero hay personas infectadas que apenas presentan síntomas. Como sucede con la gripe, la sintomatología más grave se da en personas mayores, inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas como la diabetes, algunos tipos de cáncer o afecciones pulmonares. También es este grupo el que presenta mayores tasas de mortalidad por coronavirus. Los síntomas aparecen a partir del quinto día después de la exposición. Tras un periodo de incubación.

Aislamiento domiciliario

El 80% de los afectados se recuperan sin un tratamiento

Para realizar la prueba que verifique la presencia del COVID-19 se toman muestras de la mucosa de la nasofaringe u orofaringe del paciente. Después, esa muestra se analiza en el laboratorio (en Asturias, en el de Virología del Hospital Universitario Central). El resultado se obtiene en unas tres horas. Tras la detección de un caso positivo de infección por coronavirus no siempre es necesario el ingreso hospitalario. De hecho, los pacientes con síntomas leves que no presentan complicaciones y están estables llevan a cabo el aislamiento en su propia casa. Eso sí, tomando una serie de precauciones para no contagiar a los otros miembros de la familia. El 80% de los afectados se recuperan de la enfermedad por COVID-19 sin un tratamiento especial. Sin embargo, se trabaja en varios frentes en la búsqueda de una vacuna que frene los contagios.