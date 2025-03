«Vivimos en constante incertidumbre»

P. A. MARÍN ESTRADA gijón. Martes, 9 de junio 2020 | Actualizado 10/06/2020 10:10h. Comenta Compartir

Paco García, empresario del grupo La Buena Vida, afirma sentirse tan preocupado o más que por las pérdidas en la facturación durante la crisis sanitaria por la COVID-19: «Por la incertidumbre en la que nos movemos ante los constantes cambios en las medidas, el sinsentido de muchas de ellas o la diferente aplicación que se hace en función de la comunidad autónoma a la que pertenezcas». Gerente de locales como La Buena Vida, Pura Vida, Carling Goal, Tarantino o los servicios de hostelería de los grupos Covadonga o Santa Olaya, puede comprobar cómo afecta a negocios de variados perfiles la nueva normativa y su diagnóstico se resume en una frase: «Hay disposiciones que no entiende nadie».

El hostelero pone como ejemplo la diferencia entre distintos territorios: «En el País Vasco hubo muchos más contagios que en Asturias y se permite ahora recuperar el 100 % del aforo. ¿Por qué allí sí y aquí no? No se entiende». Se refiere también a que «no se puedan usar las máquinas tragaperras o de tabaco, pero sí los expendedores de ORA, por ejemplo» o que en establecimientos de copas, como algunos de los suyos, «hasta las 2.30 podamos tener un 50% en el interior y a desde esa hora hasta las 5.30 se restringa al 33%. ¿Tenemos que desalojar a los clientes? Es absurdo», opina. Ayer, mientras manteníamos esta entrevista, García señalaba su desconcierto: «Ahora mismo podemos abrir los bares de noche, pero mañana (por hoy) el presidente igual anuncia que no o que hasta septiembre no se volverá a la plena normalidad. Estamos con esa incertidumbre», asegura.

En el caso de sus locales, el principal activo «es la respuesta del público. Las terrazas han estado llenas y en el interior hay aún cierta reserva, aunque estos días hemos visto que con el mal tiempo la gente se ha animado a entrar más». Lamenta que en la fase 3 el esperado aforo del 50% para locales nocturnos se haya quedado en un tercio: «Los contagios han bajado muchísimo, en Asturias son 0,1, diarios y la gente está en la calle o en los centros comerciales. La norma debería adecuarse a esa realidad. Y para garantizar la seguridad extender los test PCR o abaratarlos».

De cara al verano considera que «si vienen visitantes de zonas donde hubo grandes focos debería establecerse un cierto control para evitar riesgos» y en tal sentido apuesta por que gijoneses o asturianos aprovechen «para disfrutar la calidad que hay aquí». Iniciativas de apoyo como la de EL COMERCIO las recibe como «una buena idea que ayuda al empresario. El cliente lee el periódico en los bares y eso hay que recuperarlo». Su receta para el sector: «Que abran los negocios cerrados y no se queden en casa. Esto es una rueda y debemos ayudar todos a que se mueva».