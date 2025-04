Vivir fuera del sistema solar será posible

E. C.

PACHÉ MERAYO GIJÓN. Martes, 29 de septiembre 2020, 00:58

Orbitan estrellas diferentes al Sol, moviéndose fuera de su sistema, «pero pudieran ser habitables». No en esta ni en la próxima generación, pero sí en algunas futuras, ya que entre sus lejanas entrañas parece haber agua líquida. Así lo admite Francisco Javier de Cos, matemático asturiano y miembro del equipo del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) de la Universidad de Oviedo, que acaba de descubrir no uno, ni dos, ni tres, sino 24 de esos exoplanetas. Así es como se denominan los planetas que orbital al margen del sistema solar. De Cos y sus compañeros, entre los que hay no solo matemáticos, sino también astrofísicos, ingenieros y científicos de varias disciplinas, trabajan con el mismo objetivo. Siempre mirando al cielo. Y después de un año analizando las estrellas y la curva de luz de una zona en concreto de la vía láctea, aquella a la que enfoca su impresionante tecnología el Telescopio Espacial Kepler de la NASA, lograron el descubrimiento. La veintena larga de planetas, situados a unos 10 años luz el más cercano y a 200 el más lejano. ¿Cómo advirtieron su presencia? Con horas y horas de observación y análisis y tras comprobar que algo «entorpecía» con su minúsculo (por distancia) volumen el tránsito de energía lumínica. «Al detectar que éste dejaba de ser constante nos provocaba una sospecha. Algo, evidentemente, estaba en medio, entre nosotros y la estrella que observábamos». Y es que el trabajo, que ha sido publicado en la 'Royal Astronomical Society' de la Universidad de Oxford, en colaboración con investigadores de la NASA, Caltech y la Universidad de Tokio, se fundamenta en el «método de tránsito». Es decir, un procedimiento basado «en medir las minúsculas variaciones de la luz emitida por una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella desde nuestra perspectiva». Para ello, el ICTEA, cuenta De Cos, «desarrolló una serie de técnicas que permitieron automatizar el proceso de búsqueda de señales planetarias en los datos recogidos por el telescopio de la NASA».

Y la pregunta de las preguntas, ¿por qué se cree que pudieran ser habitables? «Es la denominación que utilizamos cuando creemos que hay agua en la superficie». Algo que no ocurre en los 24 exoplanetas descubiertos, sino solo en cinco de ellos «que se sitúan en la zona de habitabilidad de sus respectivas estrellas». Dicho de otro modo, que la distancia con ellas permite pensar que, efectivamente, puede existir agua líquida en su superficie. Cuestión imprescindible para pensar en la posibilidad de hallar vida o consolidarla en un futuro. «Muy lejano», eso sí.

Lógicamente de los 24 descubiertos, esos cinco «son un objetivo preferente para el estudio de atmósferas planetarias, que será posible realizar de manera eficiente» sin esperar demasiado tiempo.

Por otro lado, lo que si se ha detectado en los 24 son diversas propiedades, como «la existencia de Tierras calientes con periodos orbitales de tan solo un día y que reciben la radiación de su estrella solamente por una de sus caras». El estudio, dicen sus responsables, contribuye a una mejor comprensión de las arquitecturas posibles de los sistemas planetarios, así como de los procesos que intervienen en su formación.