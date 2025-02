Las voces más relevantes del mundo construyen nuestro relato

Diane von Fürstenberg Nacida en Bruselas en 1946, es la fundadora de la marca global DVF. Su icónico vestido 'wrap' se convirtió en un símbolo de poder e independencia femenina en los años 70. También ha creado los Premios DVF, que apoyan a las mujeres por su coraje, fortaleza y liderazgo. Ha escrito varios libros. El más reciente de ellos, 'The Woman I Wanted to Be', se ha publicado en siete idiomas.