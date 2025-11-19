¿Volverá la mili a España? El servicio militar obligatorio gana adeptos en Europa, donde Bélgica acaba de invitar a 150.000 jóvenes a hacer la mili con un sueldo mensual de 2.000 euros y Alemania da luz verde a un nuevo modelo con soldados voluntarios

Decenas de miles de belgas, cerca de 150.000 jóvenes de 17 años, han empezado a recibir una carta en animarse a probar, a partir de 2026, la carrera militar o, al menos, inscribirse para hacer un servicio militar voluntario de un año con un sueldo mensual neto de 2.000 euros.

Bélgica ha sido el último país en sumarse a una tendencia al alza en el viejo continente, porque, en los últimos meses, han sido varios los países europeos que han reabierto el debate sobre la vuelta de la mili. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, que también ha dado el primer paso hacia un modelo de servicio militar voluntario, con la posibilidad de convertirlo en obligatorio en caso de emergencia, un giro motivado fundamentalmente por la creciente amenaza rusa.

Allí, tras varios meses de debate, el Gobierno ha logrado sacar adelante el proyecto de ley que dotará al país de ese nuevo servicio militar. Pero, a diferencia de la antigua mili -suspendida en 2011-, el nuevo modelo no será de cumplimiento obligatorio, sino que estará apoyado en voluntarios.

El objetivo es aumentar el número de soldados temporales y profesionales del Ejército alemán: de los 182.000 actuales a 260.000 en 2035, además de duplicar los reservistas, hasta los 200.000. Y, para animar a los posibles voluntarios, el salario inicial de los nuevos reclutas será de 2.600 euros brutos al mes.

España abolió el servicio militar obligatorio en 2001 bajo el Gobierno Aznar. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, entonó entonces aquel poco marcial «Señores, se acabó la mili» y decenas de asturianos que llevaban años encadenando prórrogas de estudios -cuando no, declarándose objetores de conciencia- respiraron al fin. Porque, si no librabas, podías terminar en Melilla, aunque lo más probable es que de aquella te tocase pasarla en el cuartel de Cabo Noval, a un paso de casa.

Desde entonces, el modelo de Fuerzas Armadas español es plenamente profesional, con casi 150.000 efectivos en activo y más de 3.000 reservistas voluntarios que podrían ser activados en caso de necesidad. Y, en paralelo, el Ministerio de Defensa maneja un plan de incremento progresivo que prevé sumar 14.000 militares más en la próxima década.

Lo que no parece dentro de los planes del Ejecutivo es recuperar la mili, tal y como ha asegurado en reiteradas ocasiones la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien, ya en marzo de 2024, durante una comparecencia en el Senado, zanjó el asunto de forma tajante: «No va a haber servicio militar obligatorio», dijo, y añadió que ni siquiera cree que «se le haya pasado por la cabeza a nadie» reinstaurarlo.

Así el tablero de juego y, aunque legalmente sería posible reactivarlo -ya que está suspendido, pero no derogado por la Constitución- hay varios factores que, según los expertos, hacen que parezca improbable. Uno: el enorme coste económico de volver a formar y alojar a miles de reclutas. Dos: el modelo actual de las Fuerzas Armadas, más reducido y mucho más especializado, se vería alterado en su estructura y operatividad. Tres: no existe ni apoyo social (especialmente, entre los jóvenes, según muestra una encuesta reciente) ni político para recuperarla. Y, por último, pero no baladí: a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde la amenaza rusa es palpable, España no tiene, por el momento, un entorno geopolítico que justifique un cambio de este calado.

Pero lo cierto es que la invasión de Ucrania en territorio ucraniano ha disparado la preocupación por la seguridad en una Europa que se rearma. Sobre todo, en los territorios que comparten frontera o área de influencia con Rusia, en la zona del Báltico y los países escandinavos.

En el conjunto del continente, son ya dieciséis los países -diez de ellos, Estados miembros de la UE- donde hay un reclutamiento militar obligatorio para los adultos jóvenes. Y subiendo.