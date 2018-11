La Policía pide al 'Winnie the Pooh' de la Puerta del Sol que no aparezca durante la visita del presidente chino El motivo de esta petición es que el personaje de animación infantil ha sido utilizado tradicionalmente por la oposición para burlarse de Xi Jinping, que estos días se encuentra de visita en España ELCOMERCIO.ES Miércoles, 28 noviembre 2018, 12:54

'Winnie the Pooh' no era bienvenido este miércoles en la Puerta del Sol. El tierno personaje infantil cuya presencia entusiasma a miles de niños en la céntrica plaza madrileña, ha recibido la petición de la policía provincial de la comunidad de que no se disfrazase en esta jornada durante la visita del presidente chino Xi Jinping. El matandatario, que se encuentra estos días de visita en España, ha pasado por la Puerta del Sol antes de visitar la Casa de la Villa, donde la alcaldesa Manuela Carmena le entregó las llaves de la ciudad.

Detrás de esta sorprendente decisión está toda una campaña realizada por la oposición china para burlarse del actual presidente con quien, al parecer, guarda un gran parecido el oso animado. De hecho, en alguna ocasión el popular personaje fue censurado en China a raíz de los memes que comenzaron a circular con motivo de la visita, en 2013, de Xi Jinping al entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Desde entonces, su comparación es recurrente. Por este motivo, las autoridades madrileñas han querido evitar que el mandatario se sintiese ofendido por la presencia del personaje.