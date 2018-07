#YoConInés, la masiva defensa a Arrimadas en Twitter ante la viñeta machista en su contra de los independentistas catalanes Bajo el hastag #ignoraArrimadas, el independentismo catalán ha intentado crear una campaña contraria a la diputada de Ciudadanos EL COMERCIO Gijón Martes, 24 julio 2018, 18:51

La cuenta de Twitter 'Babel RepubliCat', que defiende ideas independentistas, publicaba una viñeta sexista contra Inés Arrimadas que se ha hecho viral. Forma parte de una campaña mayor, lanzada bajo el hastag #ignoraArrimadas, que animaba a la población a ignorar a la diputada de Ciudadanos en su última visita a Tortosa (Tarragona).

El dibujo muestra a la política desnuda, rodeada de cinco hombres, uno de ellos con mirada de indiferencia, otro escandalizado, otro señalando su entrepierna, otro en modo de pregunta y el último se tapa los ojos. «Dejemos a Arrimadas sola cuando venga. No le hagamos caso. No la llamemos, no le digamos nada», reza la viñeta, en catalán.

Venga, a ver. Como hay dudas, le preguntaremos a Twitter:



- ¿Es machista el cartel de #IgnoraArrimadas?



+ RT: Sí, y asqueroso.

+ FAV: Sí, y asqueroso. pic.twitter.com/N58qj3DJug — Javier García (@J_GarciaMartin) 22 de julio de 2018

Pues bien, esta burda viñeta ha generado otra campaña a favor de Arrimadas, apoyada por numerosos rostros conocidos además de personas anónimas, que ya es 'trending topic' en Twitter bajo el hastag #YoConInés.