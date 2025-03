Youtubers, tabaco y un futuro con marihuana

J. MÉNDEZ Domingo, 7 de marzo 2021, 00:47 Comenta Compartir

Una de las singularidades que perduran en Andorra tiene que ver con el cultivo del tabaco, una de las escasas actividades agrícolas del Principado. El Consell compra a precio de oro la producción tabaquera de los payeses, a los que se conoce como planteros… ¡y la quema! Así de claro. Es la fórmula fiscal para que puedan introducirse en Andorra toneladas de tabaco de Virginia, de Cáceres o de Sumatra, libres de impuestos, que van a parar a las cinco fábricas manufactureras como la JTI (Japan Tobacco International), que elabora Winston y Camel… o Philipp Morris International, radicadas en este minipaís de los Pirineos. En los últimos años, los andorranos han puesto sobre la mesa acabar con el tabaco para plantar y producir en su lugar cáñamo (marihuana) con fines terapéuticos.

Lo cierto es que Andorra es ya un paisaje poblado de youtubers como 'El Rubius', Víctor Melida ('yVirusZz'), Daniel Ramírez ('bytarifa'), las infantiles Claudia y Giselle Itarte, 'Las Ratitas' (¡un fenómeno con 20 millones de seguidores!), Miguel Bernal ('Mikecrack'), Manuel Fernández 'LOLITO', Irina Isasia, Elm Cherto ('ElmiilloR'), Willyrex, … y casi medio centenar más de personajes de las redes.

Salto adelante sin barreras

«Al país se le presenta un dilema muy serio sobre cómo afrontar el futuro. El llamado 'milagro andorrano' siempre ha comportado un salto hacia delante de manera acelerada, sin pensar demasiado o haciendo poco caso de los informes que pedían moderación: más construcciones, más pistas de esquí, más bancos (bueno, los bancos eran un oligopolio), más carreteras, más tiendas, más… Este crecimiento desenfrenado ha 'consumido' casi todo el territorio en un sentido amplio: de espacio físico, de naturaleza, de tranquilidad, de recursos… Y el país no da para mucho más», advierte el historiador Joan Peruga. «Además, el peligro radica en que en el futuro los visitantes soliciten algo que ya no tengamos. No deberíamos de malbaratar con según qué imágenes y personajes esa idea de Arcadia moderna y feliz que poseía Andorra», advierte Peruga, demasiado tarde tal vez.