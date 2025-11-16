Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy domingo, 16 de noviembre de 2025

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sorteo de la Bonoloto de hoy.

E. C.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo, 16 de noviembre de 2025 ha correspondido a los números 20 21 26 32 38 44.

Complementario: 42

Reintegro: 3

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

