Al Sporting se le terminan las excusas
Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy domingo, 23 de noviembre de 2025

E. C.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:48

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo, 23 de noviembre de 2025 ha correspondido a los números 01 10 12 22 34 44.

Complementario: 37

Reintegro: 1

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

