Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy domingo, 30 de noviembre de 2025

E. C.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:42

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo, 30 de noviembre de 2025 ha correspondido a los números 02 10 12 16 20 31.

Complementario: 18

Reintegro: 7

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

