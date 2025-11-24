El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 24 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 24 de noviembre de 2025

E. C.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:51

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes, 24 de noviembre de 2025 ha correspondido a los números 07 21 23 27 39 45.

Complementario: 47

Reintegro: 5

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  4. 4 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  5. 5 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  6. 6 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  7. 7

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  8. 8 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 24 de noviembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 24 de noviembre de 2025