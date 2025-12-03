El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 3 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 3 de diciembre de 2025

E. C.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:46

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles, 3 de diciembre de 2025 ha correspondido a los números 12 25 26 27 34 46.

Complementario: 18

Reintegro: 2

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  4. 4

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  5. 5 Se suspende la búsqueda de Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  6. 6

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  7. 7 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  8. 8

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 3 de diciembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 3 de diciembre de 2025