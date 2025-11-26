El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 26 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 26 de noviembre de 2025

E. C.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:46

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles, 26 de noviembre de 2025 ha correspondido a los números 07 09 25 30 41 49.

Complementario: 46

Reintegro: 9

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  9. 9

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  10. 10 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 26 de noviembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 26 de noviembre de 2025