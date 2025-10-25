El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 25 de octubre de 2025

E. C.

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:42

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado, 25 de octubre de 2025 ha correspondido a los números 12 14 21 40 42 49.

Complementario: 26

Reintegro: 0

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

