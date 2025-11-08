El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 8 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 8 de noviembre de 2025

E. C.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:38

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado, 8 de noviembre de 2025 ha correspondido a los números 03 16 34 37 39 40.

Complementario: 44

Reintegro: 9

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  6. 6 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  7. 7 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 8 de noviembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 8 de noviembre de 2025