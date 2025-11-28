El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025

E. C.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:44

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este viernes, 28 de noviembre de 2025 ha correspondido a los números 05 09 16 29 33 43.

Complementario: 47

Reintegro: 8

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

