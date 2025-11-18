El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Consulta la combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy martes, 18 de noviembre de 2025

E. C.

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:45

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy martes, 18 de noviembre de 2025 ha sido el compuesto por los números: 02 04 15 21 48.

Estrellas: 06 y 12.

Euromillones

Euromillones es una lotería europea. El primer sorteo de Euromillones se celebró el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se incorporaron a continuación, el 8 de octubre de 2004.

Para jugar hay que seleccionar cinco números, que deben estar entre el 1 y el 50, y dos estrellas de la suerte, que pueden encontrarse entre el 1 y el 12. Durante el sorteo se extraen cinco números y dos estrellas de la suerte de dos bombos. El sorteo se celebra todos los martes y viernes por la tarde en París.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

