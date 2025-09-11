El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias

El sorteo de este jueves, 11 de septiembre, ha repartido 60.000 euros al número

E. C.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:46

La suerte vuelve a sonreír a Asturias en forma de billetes. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 11 de septiembre, ha caído en Oviedo. El número agraciado es el 73.135 y está dotado con 60.000 euros al número. Ha sido consignado en la administración de la calle Fierro, 21.

Además de Asturias ha tocado en Alcázar de San Juan, Úbeda y Morón de la Frontera.

El primer premio, dotado con 300.000 euros al número, ha caído en el 79.946 y ha sido muy repartido por varias ciudades: Almería, Badajoz, Coruña, Cuenca, Granada, Las Palmas, Lugo, Santa Cruz de Tenerife y Soria.

Los reintegros son para los números 6, 8 y 3.

