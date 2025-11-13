El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Primer premio de la Lotería del Jueves, en Gijón

El número 57.296 ha sido agraciado con 300.000 euros al número

E. C.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

La Lotería Nacional del Jueves dejó un primer premio en El Xolot de Contrueces, punto mixto de Maxi Álvarez en la carretera del Obispo donde, según primeras estimaciones del lotero, habría sellado un décimo por máquina del 57296. O sea, 3 euros convertidos en 30.000, buen aperitivo para calentar la Navidad.

Sus últimos premios fueron una quiniela y un 5+C en la Primitiva de un sábado.

