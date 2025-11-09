El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 9 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy domingo, 9 de noviembre de 2025

E. C.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:41

Comenta

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy domingo, 9 de noviembre de 2025 ha sido para el número 45001. Y la serie ha sido la cifra 043.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  2. 2 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  5. 5 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  6. 6 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  7. 7 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  8. 8 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 9 de noviembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 9 de noviembre de 2025