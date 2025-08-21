El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy jueves, 21 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy jueves, 21 de agosto de 2025

E. C.

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:42

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy jueves, 21 de agosto de 2025 ha sido para el número 61473. Y la serie ha sido la cifra 039.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  4. 4

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  5. 5

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  6. 6 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  8. 8 El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso
  9. 9 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  10. 10 La Policía Nacional prosigue con la investigación e interroga al único detenido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy jueves, 21 de agosto de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy jueves, 21 de agosto de 2025