El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy jueves, 4 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy jueves, 4 de diciembre de 2025

E. C.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:35

Comenta

El premio del sorteo de la ONCE de este jueves, 4 de diciembre ha sido para el número 70907. Y la serie ha sido la cifra 040.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  4. 4 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  7. 7 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  10. 10 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy jueves, 4 de diciembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy jueves, 4 de diciembre de 2025