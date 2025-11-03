El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 3 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy lunes, 3 de noviembre de 2025

E. C.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:43

Comenta

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy lunes, 3 de noviembre de 2025 ha sido para el número 83979. Y la serie ha sido la cifra 004.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  5. 5 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?
  8. 8 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  9. 9 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  10. 10 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 3 de noviembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 3 de noviembre de 2025