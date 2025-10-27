El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 27 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy lunes, 27 de octubre de 2025

E. C.

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:40

Comenta

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy lunes, 27 de octubre de 2025 ha sido para el número 81814. Y la serie ha sido la cifra 030.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  4. 4 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  5. 5 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  8. 8 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  9. 9

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  10. 10 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 27 de octubre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 27 de octubre de 2025