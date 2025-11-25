El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¡Asturias suma una nueva estrella Michelin!
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy martes, 25 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy martes, 25 de noviembre de 2025

E. C.

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:36

Comenta

El premio del sorteo de la ONCE ha sido para el número 42057. Y la serie ha sido la cifra 014.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy martes, 25 de noviembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy martes, 25 de noviembre de 2025