ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy miércoles, 13 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy miércoles, 13 de agosto de 2025

E. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:39

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy miércoles, 13 de agosto de 2025 ha sido para el número 07777. Y la serie ha sido la cifra 014.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

