El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy miércoles, 12 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy miércoles, 12 de noviembre de 2025

E. C.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:37

Comenta

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy miércoles, 12 de noviembre de 2025 ha sido para el número 51453. Y la serie ha sido la cifra 023

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  8. 8

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy miércoles, 12 de noviembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy miércoles, 12 de noviembre de 2025