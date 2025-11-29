El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 29 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy sábado, 29 de noviembre de 2025

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:40

El premio del sorteo de la ONCE de este sábado, 29 de noviembre, ha sido para el número 80767. Y la serie ha sido la cifra 021.

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

