ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 8 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy viernes, 8 de agosto de 2025

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:36

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy viernes, 8 de agosto de 2025 ha sido para el número 20273. Y la serie ha sido la cifra 019.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

