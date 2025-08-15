El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 15 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy viernes, 15 de agosto de 2025

E. C.

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:53

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy viernes, 15 de agosto de 2025 ha sido para el número 12151. Y la serie ha sido la cifra 025.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  2. 2

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  3. 3 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  4. 4

    De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón
  5. 5 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  6. 6 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  7. 7

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  8. 8 Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca
  9. 9 Mieres marca el nuevo récord histórico de temperaturas, con 42,6 grados
  10. 10

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 15 de agosto de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 15 de agosto de 2025