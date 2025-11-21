El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 21 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy viernes, 21 de noviembre de 2025

E. C.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:39

Comenta

El premio del sorteo de la ONCE de este viernes, 21 de noviembre, ha sido para el número 67937. Y la serie ha sido la cifra 037.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  7. 7 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  8. 8

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  9. 9

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones
  10. 10

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 21 de noviembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 21 de noviembre de 2025