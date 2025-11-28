El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025

E. C.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:44

Comenta

El premio del sorteo de la ONCE de este viernes, 28 de noviembre, ha sido para el número 96771. Y la serie ha sido la cifra 001.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  3. 3 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  4. 4 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  5. 5 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  6. 6 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  7. 7 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  8. 8

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  10. 10

    Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025