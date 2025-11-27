El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 27 de noviembre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 27 de noviembre de 2025

E. C.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:50

Comenta

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy jueves, 27 de noviembre de 2025 son los siguientes: 01 13 26 31 32 35.

Complementario: 10

Reintegro: 3

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  3. 3 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  4. 4 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  5. 5 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  6. 6

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  9. 9 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  10. 10 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 27 de noviembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 27 de noviembre de 2025