Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 1 de diciembre de 2025

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:48

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy lunes, 1 de diciembre de 2025 son los siguientes: 02 16 28 38 41 47.

Complementario: 08

Reintegro: 6

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

