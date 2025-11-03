El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 3 de noviembre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 3 de noviembre de 2025

E. C.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:47

Comenta

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy lunes, 3 de noviembre de 2025 son los siguientes: 14 19 29 37 40 41

Complementario: 48

Reintegro: 9

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

