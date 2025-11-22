El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy sábado, 22 de noviembre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy sábado, 22 de noviembre de 2025

E. C.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:54

Comenta

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy sábado, 22 de noviembre de 2025 son los siguientes: 09 12 15 22 34 48.

Complementario: 13

Reintegro: 5

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  3. 3

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  4. 4

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  5. 5 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  9. 9 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  10. 10 Un plan para que el cupo de los médicos de Familia en Asturias no sobrepase los 1.500 pacientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy sábado, 22 de noviembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy sábado, 22 de noviembre de 2025