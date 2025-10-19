El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Gordo de la Primitiva, resultado del sorteo de hoy domingo, 19 de octubre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo, 19 de octubre de 2025

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:07

Resultados de El Gordo de La Primitiva del domingo, 19 de octubre de 2025. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 09 10 37 38 43. El número clave (reintegro) ha correspondido al 4.

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

