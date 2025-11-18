El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo» El abuelo del juvenil, que debutó el domingo con el primer equipo en Liga, insiste en el consejo que da a su nieto: «Estudia primero y te una carrera, y el fútbol lo segundo»

Delante de Casa Fede, en Cimavilla, están los restos de la muralla de Gijón y también un pequeño parterre de césped donde Nico Riestra pasaba el rato jugando a fútbol con sus amigos. Su abuelo, Federico González Fuertes, fundador de la sidrería, salía de vez en cuando para verles dominar la pelota. «El que más dure se lleva cinco duros», les decía a aquel grupo de niños. Poco podía imaginar entonces este hostelero ya jubilado que su nieto iba a debutar en Liga con el Sporting siendo aún juvenil y sin haber pasado por el filial rojiblanco, un hecho que le coloca en la historia del club a la altura de futbolistas como Javi Fuego, que pasó por la misma situación. «Estoy muy contento y orgulloso, claro, aunque no lo exteriorice mucho», cuenta el abuelo del precoz jugador, que el domingo estuvo en El Molinón viendo a su nieto.

El discurso de Federico González Fuertes es el de una persona de 81 años que ha visto y vivido lo suficiente como para saber cuáles deben ser las prioridades de un chico de 18 años. «No hay que lanzar las campanas al vuelo porque no ha hecho nada». Pocos consejos le da a su nieto, sobre todo en lo que tiene que ver con el fútbol, pero sí destaca uno sobre el que insiste. «Siempre le he dicho tú estudia primero y ten una carrera, y el fútbol lo segundo».

Hasta la fecha, la familia no tiene queja de Nico Riestra en lo que a estudiar se refiere. Aplicado en su actividad formativa, es habitual verlo en su habitación hincando codo. «Que siga como es, un chico normal, con sus estudios. Si es bueno en el fútbol, llegara».

Pasado

Las vueltas que puede llegar a dar un deporte como el del balón las conoce bien Federico González Fuertes, que también vistió la camiseta del Sporting. En su caso, nunca llegó a debutar con el primer equipo, pero sí que formó de una plantilla en la que había 28 jugadores y aún no se permitían cambios. «Los jóvenes teníamos pocas oportunidades, siempre ponían a los mayores». La suya fue la primera cesión de un jugador del club rojiblanco al Ensidesa. Luego llegó, también como cesión, a la Cultural y después le tocó hacer la mili. «A la vuelta jugamos el campeonato amateur con el Sporting». En la fase regional el equipo salió campeón y eliminaron después al Athletic de Bilbao, el Celta y al Pontevedra, entre otros. Fue el Barcelona el que les eliminó en semifinales. «Perdimos 0-2 en El Molinón y empatamos 1-1 en Barcelona. Teníamos un equipazo, con Carlos García Cuervo, Tati Valdés, Reinares...».

Ahora, Federico González Fuertes ve a su nieto intentando hacerse un hueco en el Sporting y haciéndolo además en un puesto, el de extremo, que conoce bien. «No lo doy consejos, no le digo nada. Alguna jugada que tenía yo, que también jugaba de extremo le puedo comentar, pero no me hace ni caso», comenta entre risas.

El orgullo del abuelo es máximo, pero es algo que va mucho más allá del fútbol y que reposa en la persona en la que está convirtiendo su nieto. Un chico al que define como «muy tranquilo» al que «lo que diga la gente le importa poco. Le gusta el fútbol, pero está con sus estudios, su vida».

