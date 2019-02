La afición señala a Torrecilla como máximo culpable Los seguidores rojiblancos apuntan a la planificación deportiva como el origen de la mala situación del equipo A. MAESE Domingo, 10 febrero 2019, 02:47

La Escuela de Fútbol de Mareo se llenó de aficionados. El sol acompañaba a la sesión regenerativa del primer equipo y también a los partidos de las categorías inferiores del Sporting. Pocos, muy pocos, fueron los aficionados que siguieron de cerca el entrenamiento dirigido por José Alberto López.

La derrota ante Osasuna seguía sobrevolando las instalaciones rojiblancas. El silencio fue el protagonista de los primeros minutos de un ensayo que se adelantó media hora respecto al horario establecido. «Los últimos partidos del Sporting son fatales, muy malos» comentó Aurelio López, que se encontraba apoyado en una de las vallas del campo donde se ejercitaba el Sporting. No hubo ni una sola palabra de optimismo entre los seguidores.

«El Molinón tiene que ser un fortín como fue toda la vida», continuó el aficionado que encuentra la explicación a la mala situación del Sporting en que «hay demasiada gente nueva». No fue el único aficionado que señaló a la dirección deportiva ayer por la mañana. Para Francisco Javier García, que se encontraba en la terraza de la cafetería, «la afición está desanimada porque se está perdiendo la ilusión».

Francisco es un asiduo a El Molinón y estuvo el viernes en el partido ante Osasuna: «Fue un desastre. Quedó claro que los fichajes no valen». El seguidor recordó que la cantera está para algo y no entiende que «se fiche a delanteros como Álex Alegría cuando tienes a Pablo Pérez». Para él, las incorporaciones no mejoran lo que ya tiene el equipo, principalmente porque «aquí vienen los futbolistas que no quiere nadie».

Por su parte, Aurelio Marcos fue más directo. «El equipo no funciona porque los rivales son superiores», afirmó. Su análisis se basó en las últimas semanas del equipo: «El Sporting gana los partidos contra rivales de la mitad de la tabla para abajo como puede ser el Extremadura, pero ante Osasuna se vio que se iba a perder el partido porque eran superiores en todo». Fue uno de los pocos que lanzó un mensaje con cierto toque de optimismo. «Quiero creer que tiene mejor equipo de lo que indica la tabla clasificatoria, pero no se salva nadie», indicó.

A su lado, se encontraba Javier Marcos. Un estudiante que tiene claro que «no tenemos plantilla para subir». Para este sportinguista la clave es la falta de calidad en la plantilla, lo que lleva a que «estemos jugando mal en casa y que no se puedan enlazar victorias de manera consecutiva».

José Machado, que se encontraba en una banda viendo el entrenamiento de los jugadores que no habían disputado minutos ante Osasuna, opina igual que la mayoría de los seguidores que ofrecieron su opinión a este periódico. «Lo que pasa es que los otros quipos son mejores», señaló, para añadir que «esta política de fichajes es incompresibles. Se contrata a última hora y vienen los que sobran de otros equipos». Por el momento, las notas de los seguidores no llegan al aprobado para los rojiblancos.