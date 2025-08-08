La afición del Sporting no falla: «Este año podemos ascender»

Iván García Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 22:28 Comenta Compartir

«Esta temporada veo al Sporting mejor que la anterior, sobre todo por el cambio de entrenador». Jorge Díaz no olvidará la mañana de ayer, 8 de agosto, en la que pasó a formar parte de la familia sportinguista. Acompañado de su madre, Ana, el joven, natural de Pola de Siero, aprovechó el segundo de los días habilitado para las nuevas altas para sumarse al tren de la marea rojiblanca. A tenor de sus palabras, confía en el equipo y, sobre todo, en Garitano: «Nos ha dado esa ilusión de que podemos estar pronto en Primera». La suya es una de las 22.000 almas que ya se han subido al barco sportinguista.

«Pensar que este es el año que podamos ascender y volver a ser el equipo que el Sporting fue y siempre será», son los motivos que han llevado a este joven aficionado a iniciarse al sportinguismo. No oculta que tiene ganas de que llegue ya el inicio de Liga —el próximo lunes 18, ante el Córdoba— y tiene claro en quién confía: «Dubasin. Es el que nos va a marcar la diferencia».

Desde este jueves, el Sporting tiene abierta su campaña de altas para nuevos socios de cara a la temporada 2025-2026. Las largas colas del jueves dejaron paso ayer a una jornada más tranquila en las oficinas del club, con un goteo constante, incesante, pero menos aglomerado que el del primer día de nuevos socios. Y no tan nuevos. «Por una parte ilusionante porque hicimos fichajes nuevos», aunque «siguen faltando unos flecos para que el equipo funcione mejor», apunta Enol Puertas desde los aledaños de El Molinón. En su caso era recoger su nuevo carnet, con el cambio de asiento, lo que lo hacía acudir ayer a las oficinas del club, habilitadas en horario de mañana y por la tarde, hasta las 19.30 horas. «Falta delantero, pero como la situación es la que es, habrá que tirar con lo que hay», asume.

Cuestionado por los números de socios con los que ya cuenta el club, más de 22.000 socios, es donde más le cuesta encontrar palabras: «Es una pasada, la afición que tenemos aquí en Gijón no la hay en ningún lado. Es una cosa que presta mucho ver». Un sentir al que se suma su padre, Manuel, que valora que este año, «hemos conservado lo bueno que teníamos», en alusión a los fichajes de Duba y Gela.

De su patinete eléctrico se bajaban ayer Samuel Santeliz y su amigo, Adrián Álvarez. Ambos aún con 17 años. «El año pasado me dio de nuevo por el fútbol», expresa Álvarez, carnet en mano. «Todo se puede, soñar es gratis». Más pragmático es su amigo: «Las pretemporadas no las miro mucho. Espero que el equipo me sorprenda». Para Santeliz, «todos los años se puede pelear el ascenso en Segunda» y confía en que el equipo «haga las cosas mejor que el año pasado».