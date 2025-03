«Se pasan muchos más nervios que en el estadio»

ANDRÉS MENÉNDEZ Lunes, 15 de junio 2020, 00:42 Comenta Compartir

Javi Llaneza y Úrsula Freire tenían previsto viajar a La Coruña el 14 de marzo para ver desde Riazor el partido. Ya tenían incluso reservada habitación en el Hotel El Nido. Pero estalló la crisis sanitaria. Y el fútbol se paró. Ahora vuelve sin aficionados. Y toca seguirlo desde la distancia. «Se pasa mucho peor y con muchos más nervios desde la televisión que cuando estamos en el campo. Cuando estás en la grada parece que estás más metido», dice con cierta melancolía Llaneza, presidente de la Peña Manu García y testigo del encuentro del Sporting desde una de las mesas más cercanas al recién comprado televisor de plasma al que todos observan detenidamente. Aumenta la tensión en este local de La Camocha cuando Murilo encara la portería del Dépor. Esos segundos se hacen eternos. Se levantan de sus asientos, como en el estadio. «Venga, venga». Pero el palo frustra la ocasión del brasileño y se escuchan lamentos. «Pero, ¿cómo fallas eso, Murilo», «no me lo creo, no me lo creo». Las opiniones, el debate y la pasión se mantienen en los nuevos tiempos. Aunque no se pueda estar 'in situ'. «La ha fallado, pero Murilo está siendo el mejor», añade otro.

En los aledaños de El Molinón se respira ambiente de partido. Ayer es un rincón muy transitado para seguir el regreso. «No hay mejor sitio, ¿no? Si no se puede ni viajar a La Coruña, ni de momento parece que podamos verlo cuando jueguen en casa, lo mejor es estar cerca del estadio», explica Sergio García, que añade que aun así «no es lo mismo», mientras busca sitio con la mirada en uno de los bares de las inmediaciones. «Hoy no está fácil», bromea. Tampoco está fácil para aparcar. El parking, lleno, «como en los días de partido», comenta el aficionado.

El encuentro comienza a las cinco. Aunque algunos han aprovechado para comer e iniciar antes la previa. Marcos, dueño del bar Montero, que lleva su apellido, en el barrio de Tremañes, preparó un menú para los miembros de la Peña Tremañes. «Hemos preparado ensalada y paella», cuenta el dueño del negocio.

La expectación y las restricciones llevaron también a otro hostelero gijonés, Xuacu Rodríguez, dueño de la Regence, a tomar medidas para controlar el aforo. «Tuve que cerrar la puerta del bar. Es la primera vez en trece años que nos vemos en una situación así. Para seguir el partido y que cumpla con todas las medidas, había que reservar una mesa con cita previa», explica. Allí, sentados, muchos de los miembros de la Peña 'Sentimiento Rojiblanco'. A las cuatro y media suena a todo volumen música de los noventa. Luce después el bar, cerrado por obligación, como un Molinón en miniatura. Las bufandas al viento cuando suena el himno del Sporting. Y se desgañitan todos para dar el último aliento, aunque sea desde la distancia: «Vamos, vamos». Prolongación y córner para el Dépor. Las bufandas ejercen ahora otra función y cubren los rostros de los seguidores. «No merece la pena esto. Qué sufrimiento, por favor. Esto no lo echaba nada de menos», se le escapa de la boca a Llaneza.

«Del resultado mejor no hablamos, ¿no?», interviene después jocoso el presidente de la Peña Tremañes, Javi, sufridor hasta el último minuto, «como siempre». Acaba el partido y Aris, ocho años, se va corriendo al parque del colegio, enfrente del bar. Los mayores apuran el último trago de sus bebidas. Los pequeños corretean y se divierten.

Cae la tarde y la mayoría ya inicia el camino inverso a casa después de una día en la que al menos han podido animar a su equipo. Caminan de vuelta con cierta impotencia porque «hoy –por ayer– se puedo ganar», aunque «satisfechos» porque «al menos hemos visto al equipo».